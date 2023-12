Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 28 dicembre

Usa: distrutti 12 droni e 5 missili degli Houti sul Mar Rosso, dove è stata attaccata una portacontainer Msc. Si intensificano i combattimenti a Khan Yunis, ci sono almeno 20 morti nel raid vicino all’ospedale Al-Amal. Il bilancio del raid sul campo profughi di Maghazi sale a 106 morti, quasi 21mila le vittime a Gaza. “La guerra andrà avanti ancora per molti mesi”, ha detto il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi.. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 28 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

Ore 10,00 – Netanyahu contro Erdogan: compie il genocidio dei curdi, ha record arresti di giornalisti – ”Proprio Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al regime, è l’ultimo che ci può fare prediche”. Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Riferendosi all’evocazione di Adolf Hitler da parte del presidente turco per la guerra a Gaza, Netanyahu ha aggiunto: ”Il nostro è l’esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l’organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo, Hamas-Isis, che si è macchiata di crimini contro l’umanità e che Erdogan invece loda, offrendo anche ospitalità ai suoi dirigenti”.

Ore 09,00 – Macron a Netanyahu: lavorare per un cessate il fuoco duraturo – Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla necessità di lavorare per un cessate il fuoco duraturo “con l’aiuto di tutti i partner regionali e internazionali”: lo ha reso noto la presidenza francese in una nota.

La Francia lavorerà anche con la Giordania nei prossimi giorni sulle operazioni umanitarie a Gaza, ha aggiunto l’Eliseo.

Ore 08,00 – L’OMS: “La popolazione di Gaza è in grave pericolo di fame ed epidemie” – La popolazione di Gaza è in “grave pericolo”, avverte il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citando la fame acuta e la disperazione in tutto il territorio palestinese devastato dalla guerra. Ghebreyesus invita la comunità internazionale ad adottare “misure urgenti per alleviare il grave pericolo che affligge la popolazione di Gaza e che mette a repentaglio la capacità degli operatori umanitari di aiutare le persone con ferite terribili, fame acuta e a grave rischio di malattie”. Il personale dell’Oms ha riferito che “oggi persone affamate hanno fermato nuovamente i convogli” dell’organizzazione “nella speranza di trovare cibo”. “La capacità dell’Oms di fornire medicinali, forniture mediche e carburante agli ospedali è sempre più limitata dalla fame e dalla disperazione delle persone in viaggio verso e all’interno degli ospedali che raggiungiamo”, si legge in un comunicato.

Ore – 07.00 – Mezzaluna rossa, 12 uccisi in attacco a Khan Yunis – La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito sui social che 12 palestinesi sono stati uccisi e altri 12 feriti in un bombardamento israeliano che ha preso di mira una casa vicino all’ospedale Al-Amal a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. L’organizzazione sostiene che si tratta del terzo attacco nella zona ospedaliera in meno di un’ora.

