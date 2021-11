Cina, Xi Jinping promette 1 miliardo in più di dosi all’Africa

La Cina invierà un altro miliardo di vaccini contro il Covid-19 all’Africa, alle prese con la nuova variante di coronavirus identificata nelle scorse settimane in Sudafrica. Lo ha annunciato oggi il presidente Xi Jinping, promettendo che 600 milioni di dosi saranno donate mentre il resto sarà prodotto congiuntamente da imprese cinesi e paesi africani.

Intervenuto in collegamento video all’ottavo Forum triennale sulla cooperazione Cina-Africa, tenuto nella città senegalese di Diamniadio, il presidente cinese ha detto che il paese incoraggerà le aziende cinesi a investire almeno di 10 miliardi di dollari in Africa nei prossimi tre anni. Xi ha affermato che le importazioni totali della Cina dall’Africa arriveranno a 300 milioni di dollari nei prossimi tre anni, in cui le due parti coopereranno in settori come la salute, l’innovazione digitale, la promozione del commercio e lo sviluppo verde.

Secondo la società di consulenza Bridge Consulting, citata da Bloomberg, la Cina finora ha venduto 136 milioni di dosi di vaccino in Africa e ha promesso di donarne 19 milioni. Di queste ne ha consegnate finora 107 milioni, più altri 11,06 milioni arrivate tramite l’iniziativa Covax.

Circa il 10 percento della popolazione africana ha ricevuto una dose di vaccino, rispetto a una media del 64 percento in Nord America e del 62 percento in Europa, mentre in Italia il dato è all’87 percento. Il paese più vaccinato del continente è il Sudafrica, lo stesso in cui è stata identificata la variante omicron, dove meno del 30 percento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.