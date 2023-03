Guerra, Xi Jinping anticipa il viaggio a Mosca per incontrare Putin: “Poi vedrà anche Zelensky”

La prossima settimana Xi Jinping, fresco di rielezione plebiscitaria a presidente cinese, potrebbe incontrare Vladimir Putin a Mosca: si tratterebbe però soltanto della prima fase di un intervento diplomatico nel conflitto tra Russia e Ucraina che comprenderebbe poi – stando alle informazioni raccolte dal Wall Street Journal – un vertice a Kiev con Volodymyr Zelensky. I rapporti tra i due leader autoritari sono già molto saldi, al punto che Putin ha definito più volte Xi Jinping “amico del cuore”, e per questo motivo il gigante asiatico non si era mai sbilanciato nelle risoluzioni Onu di condanna all’aggressione russa. A fine febbraio al Cremlino è arrivato Wang Yi, capo della strategia internazionale cinese.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha ancora confermato l’incontro: “Al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, l’annuncio di visite ufficiali all’estero avviene contemporaneamente, di comune accordo tra le parti. Quando ci sarà questa disponibilità, vi informeremo”. Sarebbe la 40esima volta negli ultimi dieci anni che Xi incontra lo zar: alla vigilia dell’invasione, nel febbraio scorso, Putin volò a Pechino per chiedere – ed ottenere – il supporto cinese che per adesso sta permettendo alla Russia di tenere botta di fronte alle sanzioni occidentali.

Ora il gigante asiatico potrebbe proporsi come mediatore credibile, dopo aver trovato aperture da parte dell’Ucraina in seguito al cessate il fuoco richiesto a entrambe le parti in occasione dell’anniversario del conflitto. Per il Wall Street Journal, Xi Jinping potrebbe estendere il suo viaggio ad altre capitali europee, per rilanciare i rapporti ed accreditare il Paese come forza capace di lavorare alla stabilizzazione.