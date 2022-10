Cina, ministro della Difesa: “Prepararsi alla guerra in qualunque momento”

La Cina, di fronte “alla complessa e grave situazione della sicurezza nazionale”, dovrebbe attuare con decisione “il dispiegamento strategico effettuato al XX Congresso nazionale del Pcc, migliorare la capacità delle forze armate di vincere, rimanere altamente vigili e prepararsi alla guerra in ogni momento”.

Lo ha detto oggi il ministro della Difesa Wei Fenghe, nel resoconto del China Military Online, durante l’incontro sulla relazione d’apertura del presidente Xi Jinping tenuto dai delegati dell’Esercito popolare di liberazione e delle Forze di polizia armata del popolo presenti al congresso in corso a Pechino.

La situazione di Pechino e del territorio conteso è affrontata durante l’edizione del 17 ottobre di Agorà, il talk show di Rai 3 condotto da Monica Giandotti, che vede la presenza di Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica e direttore di Limes: “Oggi il mondo si regge sulla sfida tra Usa e Cina, con l’isola di Taiwan che è il perno del confronto. I cinesi la considerano loro, mentre gli americani hanno deciso di difenderla e di armarla. Xi ha dato un ultimatum alla Cina, parlando di 2049 come limite per prendere l’isola, che se non verrà alla Cina spontaneamente porterà all’uso della forza. Può significare la guerra tra Stati Uniti e Cina, bisogna vedere chi farà la prima mossa. Alcuni americani pensano di fare questa mossa prima dei cinesi, perché pensano che più passa il tempo e più la Cina diventa forte, speriamo che sia evitabile”.