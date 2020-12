Agenti segreti cercasi, la Cia lancia un sondaggio: “Sapete risolvere questo test?”

Sogni un futuro da James Bond o Nancy Drew?Bene, la Cia – l’agenzia di intelligence americana – ha lanciato un sondaggio su Twitter, chiedendo agli utenti di indovinare l’orario in cui è stata scattata una foto.

L’immagine mostra strade ghiacciate, automobili e scuolabus parcheggiati e seggiovie vuote. Il 53 per cento dei votanti ha risposto correttamente al quesito, individuando l’orario esatto dello scatto. L’agenzia federale americana ha invitato i vincitori del contest a dare un’occhiata alle possibilità di carriera sul sito ufficiale.

Il test ha scatenato un acceso dibattito e migliaia di commenti di persone che hanno provato a risolvere l’arcano della Cia: “Penso che le 7 del mattino, le lunghe ombre di un sole che sorge a est e le macchine parcheggiate, implicando che molti siano ancora a letto. Sono assunto?”, scrive un utente.

“No, perché alle alte latitudini settentrionali (indicate dalle case scandinave), in inverno il sole non è nemmeno alto alle 7:00 e tramonta intorno alle 4:00. 3:00 è la migliore ipotesi”, ha aggiunto un altro.

La Cia ha rivelato il risultato della prova direttamente sui sui social. La curiosità degli aspiranti 007 di tutto il mondo è stata impossibile da trattenere.

