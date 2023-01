Christine, la modella curvy racconta il disagio provato a bordo di un aereo: “Cinture troppo corte. La grassofobia esiste”

Christine, la modella curvy di 22 anni, famosa su TikTok per le sue battaglie in favore della body positivity, ha scatenato una vera polemica con la pubblicazione del suo ultimo video.

La 22enne ha pubblicato un breve filmato che ha ottenuto 4 milioni di views, in cui racconta la sua ultima esperienza a bordo di un aereo. Lo riporta Leggo.

“Volevo raccontarvi con totale onestà ciò che ho provato l’ultima volta che ho preso un aereo”, ha scritto nella descrizione del video, che mostra la modella curvy a bordo di un aereo che non riesce ad allacciare la cintura di sicurezza nonostante sia allargata al massimo.

La tiktoker ha voluto condividere con i suoi follower il disagio provato per quella situazione. Christine ha poi spiegato di aver chiesto una cintura più lunga agli assistenti di volo.

Questi gliel’hanno consegnata senza però fornirle alcuna spiegazione su come questa si utilizzasse: “Mi sono sentita tutti gli occhi addosso”.

“Perché non farle semplicemente più lunghe? Mi sono sentita in colpa”, ha confidato Christine. Per poi denunciare che la “grassofobia esiste” e che “basterebbe farle (le cinture, ndr) più lunghe.

I commenti sotto il video, tuttavia, sono stati molto duri. Secondo molti utenti della piattaforma, il fatto che le cinture abbiano una certa lunghezza non dipende dalla “grassofobia” e che il problema non esiste, visto che “te ne hanno portata subito un’altra”.