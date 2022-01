Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo: “Onorerò David Sassoli”

Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo: chi è

Come ampiamente previsto, Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo: l’eurodeputata maltese, membro del Ppe, è stata infatti eletta al primo turno con 458 voti favorevoli. Il numero dei votati è stato di 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617.

Metsola, che succede a David Sassoli, recentemente scomparso e il cui mandato era al termine, è la più giovane presidente del Parlamento Europeo.

E proprio per David Sassoli sono state le prime parole pronunciate, in italiano, dalla neo presidente: “La prima cosa che vorrei fare, come presidente, è raccogliere l’eredità che ci ha lasciato David Sassoli. David era un combattente per l’Europa, per noi, per questo Parlamento. Credeva nel potere dell’Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo. Grazie David”.

Per quanto riguarda gli altri candidati, Alice Kuhnke, svedese ed esponente dei Verdi, ha conquistato 101 voti, mentre la spagnola Sira Rego, de La Sinistra, ha ottenuto 57 preferenze.

Chi è la nuova presidente del Parlamento Europeo

Eletta il giorno del suo compleanno, Roberta Metsola è infatti nata il 18 gennaio del 1979, è stata vicepresidente del Parlamento Europeo, prima maltese a ricoprire tale carica, durante la presidenza di David Sassoli.

Avvocatessa specializzata in diritto e politica europea, la sua elezione è frutto di un accordo tra socialisti, liberali e popolari, la cosiddetta maggioranza Ursula, la stessa che ha eletto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Appassionata di politica sin da giovane, è stata membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista e dell’European Democrat Students, movimento giovanile del Partito Popolare Europeo, di cui è stata anche segretario generale.

Candidata alle elezioni europee nel 2004 e nel 2009, non risultando eletta in entrambe le tornate, è riuscita ad approdare all’Europarlamento nel 2013 in seguito alle dimissioni di Simon Busuttil, dimessosi per essere stato eletto al parlamento maltese.

Si è ricandidata alle elezioni europee del 2014 e del 2019 risultando in entrambi i casi la più votata del suo partito. Metsola aveva già assunto la carica di presidente ad interim dopo la scomparsa di David Sassoli.