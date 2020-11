Chi è Kamala Harris, la vicepresidente di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane 2020

Kamala Harris è la vice di Joe Biden e potrebbe diventare la prima donna vice presidente degli Stati Uniti d’America se Biden dovesse vincere queste elezioni 2020. Senatrice per lo stato della California dal 2017, la Harris è nata a Oakland da madre indo-americana e da padre di origine giamaicana. Ha studiato alla Howard University e all’Hasting College of the Law di San Francisco e, dopo gli studi, ha lavorato come vice procuratrice distrettuale della Conte di Alameda. Nel 2003 è stata eletta poi procuratrice distrettuale di San Francisco ed è stata poi rieletta rimanendo in carica fino al 2011. La Harris è stata la prima donna ad essere eletta come procuratrice generale della California (e rieletta nel 2014). Nel 2016, la Harris si è candidata alle elezioni per il Senato e diventa la prima asioamericana ad essere eletta al Senato. Nel 2019 si è candidata per le primarie democratiche in vista delle elezioni presidenziali americane del 2020 ma, a dicembre dello stesso anno, ha ritirato la sua candidatura appoggiando Joe Biden, che la nomina sua vice presidente l’1 agosto 2020. La Harris ha mandato in fibrillazione il web anche per i suoi outfit poco convenzionali: un esempio? Quando si è presentata alla sua prima visita in Wisconsin con indosso delle semplici sneakers bianche, anziché i soliti tacchi.

Chi è Joe Biden

Abbiamo visto chi è Kamala Harris, ma invece Joe Biden? Il candidato presidente è nato il 20 novembre del 1942 in una modesta famiglia cattolica di origini irlandesi a Scranton, in Pennsylvania, figlio di Joseph R. Biden Sr. e di Catherine Eugenia, nata Finnegan. La nonna paterna, Robinette, discende da ugonotti francesi emigrati in Inghilterra e poi in Pennsylvania. Joseph Biden crebbe con due fratelli e due sorelle prima a Scranton e poi, dopo il suo decimo compleanno, a Claymont, nella contea di New Castle, nel Delaware, dove il padre vendeva automobili. Laureato in scienze politiche nel 1965 all’università di Newark, si specializzò in seguito in legge, laureandosi nel 1968 a Syracuse, New York, per poi essere ammesso nell’albo degli avvocati nel 1969, attività esercitata per un breve periodo e con modesto successo. Eletto nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, proprio in quell’anno Biden venne eletto senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello Stato del Delaware.

