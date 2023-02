“Maddie McCan sono io”: chi è Julia, la 21enne che sostiene di essere la bimba inglese scomparsa nel 2007

Chi è Julia, la 21enne che sostiene di essere Maddie McCan

Su Instagram, una ragazza di nome Julia, 21 anni, ha aperto il profilo “Io sono Madeleine McCan”, sostenendo di essere proprio lei la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007, all’età di 4 anni.

Se così fosse, ci sarebbe un errore anagrafico e Julia avrebbe in realtà 19 anni. La ragazza ha spiegato di avere diverse cose in comune con Maddie, dalla macchine sull’occhio destro a una voglia che la piccola aveva su un gamba, proprio come lei. Inoltre, sul profilo Instagram sono presenti molti collage di foto sue e dei genitori di Madeleine, in cui vengono messe in risalto le somiglianze: orecchie, naso, sorriso.

Ma c’è un altro dettaglio nella storia raccontata da Julia, che sembra avere un punto d’incontro con quella della piccola Maddie. “Da bambina sono stata vittima di un pedofilo tedesco, Peter Ney, che somiglia a una delle persone nella foto 4B sul sito findmadeleine.com».

Il pedofilo in questione, sostiene Julia, sarebbe il fratello Martin Ney, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di 3 bambini e sospettato di aver rapito Madeleine McCan.

Il profilo aperto da Julia su Instagram è seguito da 600mila persone, che si augurano possa davvero essere lei la bimba inglese scomparsa: “Il caso storico sarebbe finalmente risolto”, scrive qualcuno.

I genitori di Maddie hanno adesso acconsentito a procedere con il test del Dna per verificare la tesi sostenuta da Julia: “Aiutatemi a farlo sapere a Kate e Gerry, gli investigatori non mi danno retta”, aveva scritto nella didascalia di una foto postata sul profilo. Ora non resta che attenere.