Lo chef Edgar Núñez non ospita gratis un’influencer: “Scrocconi internazionali”

Per lo chef messicano Edgar Núñez gli influencer sono degli “scrocconi internazionali”. Lo dice su Twitter allegando la conversazione con una ragazza colombiana, Manuela Gutiérrez, che gli chiede “uno scambio pubblicitario”. Nel messaggio l’influencer, che conta 99mila followers, propone allo chef di pubblicare i servizi del ristorante sul suo seguitissimo account Instagram in cambio di “un pasto per due”. Perché Gutiérrez in quei giorni è in Messico insieme al suo fidanzato e vorrebbe mangiare – gratis – in quel locale che definisce “semplicemente spettacolare”. Sarebbe “un onore” per lei lavorare con Núñez, scrive la ragazza che nelle foto è ritratta in acque cristalline così come in varie capitali europee. Sembrerebbe essere una travel influencer.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Ma lo chef, che è il titolare di famosi ristoranti come Sud777 e Comedor Jacinta, non vuole ulteriore pubblicità. Almeno non in questo modo, perciò si chiede: “Perché dovrei voler apparire nel feed di una persona che non si dedica alla gastronomia e che carica foto in costume da bagno?”. Anche se Gutiérrez nella suo bio si definisce appassionata del “viaggiare e mangiare”. Per Núñez “l’influencer non è quello che ti fa comprare qualcosa, ma colui che ti cambia la vita, che ti aiuta e ti migliora senza ricevere nulla in cambio”, scrive su Twitter. E prosegue nello stesso post: “Il mio primo influencer è stato mio padre e mi interessa solo essere l’influencer delle mie figlie”.

Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quien es su influencer favorito? — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 21, 2022

Alla fine della polemica, lo chef ha superato Gutiérrez per numero di followers arrivando a 151mila seguaci. Mentre la modella gli ha chiesto scusa precisando: “Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi”.