Il ceo di Starbucks fa il barista nei caffè dell’azienda: “Esperienza sconvolgente”

Il nuovo ceo di Starbucks Laxman Narasimhan, catena di caffè statunitense, ha annunciato ai dipendenti che lavorerà mezza giornata al mese in una delle sedi della multinazionale americana.

Narasimhan, che ha preso le redini dell’azienda da lunedì scorso, da ottobre è entrato a far parte del team di Starbucks lavorando come barista nelle sedi del colosso americano.

L’uomo, infatti, ha trascorso un periodo di formazione di più di 40 ore, servendo caffè in oltre 30 sedi, fino ad ottenere il diploma di barista.

“All’inizio è stato sconvolgente, ma ci sono cose che vanno fatte in prima persona se si vogliono conoscere bene le cose” ha commentato il ceo di Starbucks, che è stato immortalato in una foto mentre serviva il caffè a un ignaro cliente in uno dei negozi di Chicago.

Starbucks’s New CEO Laxman Narasimhan plans to work four hours in a different #Starbucks store each month and expects his senior leaders to do the same. #leadership #culture cc @ScottWLuton https://t.co/5762WnBP7F via @heatherhaddon @WSJ pic.twitter.com/wiZvzNR6ml

— Theodora (Theo) Lau – 劉䂀曼 🌻 (@psb_dc) March 23, 2023