Ucraina, la Russia bombarda e distrugge il centro oncologico di Kherson: “Colpiti anche edifici residenziali”

Più di un bombardamento all’ora, per una intera giornata: Kherson è sotto attacco da parte della Russia, che ha colpito la città per 28 volte nelle ultime 24 ore. Un vero e proprio assedio nel quale è stato distrutto il centro oncologico cittadino, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita il capo dell’amministrazione militare locale Yaroslav Yanushevych su Telegram. L’intera area dell’ospedale sarebbe stata colpita, senza alcuna distinzione, dalle truppe del Cremlino. Stessa cosa per le zone residenziali, anche queste sotto assedio. Secondo l’aggiornamento dello Stato maggiore ucraino, è salito a 90.600 il bilancio delle vittime tra i soldati russi, tra cui 510 militari morti nei combattimenti dell’ultima giornata.

Inoltre, afferma il report, le truppe ucraine hanno distrutto 2.917 carri armati nemici, 5.886 veicoli blindati, 1.906 sistemi di artiglieria, 395 lanciamissili, 210 sistemi antiaerei, 280 aerei, 263 elicotteri, 1.572 droni operativo-tattici, 531 missili da crociera, 16 navi da guerra, 4.472 veicoli e serbatoi di carburante. Nella regione di Luhansk l’esercito ucraino ha preso di nuovo possesso di 13 insediamenti, secondo quanto afferma su Telegram il capo dell’amministrazione regionale ucraina, Serhiy Haidai, citato dal Guardian. Per Haidai, le forze russe continuano a prendere di mira con l’artiglieria i villaggi liberati. Nelle aree strappate a Mosca è previsto l’arrivo di medici e soccorritori già la prossima settimana.