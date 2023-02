Caos voli, in tilt i sistemi informatici di Lufthansa: disagi per migliaia di passeggeri

Migliaia di passeggeri che hanno scelto la compagnia aerea tedesca Lufthansa per i propri spostamenti stanno avendo enormi disagi per via di un guasto al sistema informatico dell’azienda.

Secondo l’agenzia americana Bloomberg sarebbero andati in tilt i server che regolano le operazioni di check-in, la gestione dei bagagli e le operazioni d’imbarco: segnalazioni che arrivano dagli aeroporti di tutto il mondo, e non soltanto in Germania.

La colpa sarebbe da ricercare in un cantiere per lavori alla rete ferroviaria di Francoforte: ci sarebbe stato un errore durante un intervento sui binari – spiega il vettore – che ha portato alla distruzione di alcuni cavi in fibra ottica di proprietà di Deutsche Telekom, tranciati di netto per errore. Esclusa quindi l’ipotesi di un collasso dei sistemi informatici o di un attacco hacker.

Al momento la decisione di Lufthansa è quella di non far decollare nessun aereo fino alla risoluzione del problema, e sono in corso le operazioni di cancellazione di tutte le prenotazioni. Il personale di terra sta incoraggiando i passeggeri che devono percorrere brevi tragitti a valutare soluzione alternative come i treni.

Resta però il timore che lo scalo di Francoforte si paralizzi: gli aerei continuano ad atterrare, ma non decollano. Per questo motivo alcuni voli sono stati dirottati verso le vicine Norimberga, Colonia e Düsseldorf.

Ad essere coinvolte sono tutte le compagnie legate all’azienda, quindi anche Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss. Secondo la piattaforma specializzata FlightAware alle 12 di oggi risultavano cancellati 145 voli di Lufthansa (il 15% di tutti i decolli programmati), 7 di Air Dolomiti (il vettore italiano del gruppo), 5 di Swiss, 3 di Eurowings.

Nessun annullamento segnalato al momento per quanto riguarda le altre compagnie. Intorno alle 10 di questa mattina il titolo dell’azienda ha subito un calo dell’1% a causa dei disordini che si sono verificati, ma ha già iniziato lentamente a risalire.