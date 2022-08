I cani mangiano il biglietto vincente della lotteria, coppia riesce a riscuotere il premio

Questa volta i cani non hanno mangiato i compiti per casa, per finta. E non è nemmeno una scusa. Perché due Alaskan Klee Kai hanno davvero mangiato qualcosa: un biglietto vincente della lotteria. È successo a Salem, in Oregon, negli Stati Uniti, dove Nathan e Rachel Lamet hanno rischiato di perdere il montepremi.

Apple e Jack – questi i nomi dei cani – hanno 11 e due mesi e dopo aver trovare il biglietto sul pouf lo hanno mangiucchiato: “Hanno deciso che fosse delizioso”, ha raccontato la donna a Oregon Lottery. E ha aggiunto: “Ho pensato che non si potesse ricontrollare”.

La coppia, però, non ha dato importanza a quanto fosse successo. Il marito ha anche ironizzato pensando fosse il biglietto vincente. Il caso ha voluto che si trattasse proprio di quello. La Oregon Lottery, comunque, è riuscita a mettere insieme i pezzi e ha riconosciuto la vittoria alla coppia.