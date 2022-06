Candidatura Kiev in Ue, Zelensky: “Siamo al momento decisivo, attendiamo il ‘sì'”

“Questo è un momento decisivo non solo per l’Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l’Ue. L’Europa è il suo obiettivo”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen, sottolineando come Kiev “attende un responso positivo” da parte dell’Ue sulla candidatura ucraina. “Attendiamo questo supporto al vertice europeo che si preannuncia storico”, ha aggiunto.

La Commissione europea la settimana prossima potrebbe dunque dare all’Ucraina il via libera allo status di candidato all’ingresso in Ue. Stando alle fonti citate da Bloomberg, al tavolo del collegio dei commissari della settimana prossima approderà la raccomandazione che conterrà il placet dell’esecutivo europeo. Il via libera sarà legato ad alcune condizionalità sullo stato di diritto e sulla legislazione anti-corruzione in Ucraina. Se la Commissione varerà la raccomandazione, il suo parere positivo sulla candidatura ucraina approderà al summit europeo del 24 giugno.