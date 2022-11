C’è un Carlo Calenda anche negli Usa. Si è candidato alle midterm e ha perso

Nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti, andate in scena appena qualche giorno fa, tra i candidati repubblicani c’era Charles Calenda. No, non il “nostro” Carlo. Ma Charles. Un omonimo d’oltreoceano del leader di Azione che si è candidato per la carica di procuratore generale (Attorney General) del Rhode Island e ha perso raccogliendo il 38,4 per cento dei voti (a trionfare è stato il democratico Neronha con il 61,5). In Italia qualcuno ha scherzato sulla curiosa omonimia, ma l’unica cosa che i due sembrano avere in comune, oltre alla passione per la politica, sembra essere solo il nome.