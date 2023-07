Orrore in un asilo nido di Chicago, in America. I corpi senza vita di due neonate sono state scoperte in un sacchetto di plastica lo scorso 7 luglio. Ad accorgersene una squadra di pulizie all’interno di un bagno presso la struttura nel campus del Northwestern Memorial Hospital a Streeterville. Non ci sono al momento indagati, ma nello stesso complesso, in un bagno, sarebbe stata trovata anche una donna coperta di sangue. A nulla purtroppo è servito l’immediato intervento dei soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare le due neonate sono risultati vani.

La donna, una 29enne che lavora nella stessa struttura, è stata trovata sotto shock e sottoposta a intervento chirurgico. Si ritiene che possa essere lei la madre delle due bambine, ma l’ipotesi – riportata da vari media – dovrà comunque essere verificata. Gli inquirenti non rilasciano al momento dichiarazioni. “Stiamo collaborando con la polizia, ogni commento a questo punto è prematuro”, ha dichiarato il responsabile dell’asilo. “Le bambine erano in un sacco della spazzatura. Non respiravano quando sono arrivati i primi soccorritori”, ha comunicato la polizia. Finora l’unica cosa certa è che le due neonate non farebbero parte dell’asilo.