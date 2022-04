Bucha, Nyt: “Le immagini satellitari smentiscono Mosca, corpi per strada dall’11 marzo”

Come riporta il quotidiano, le foto satellitari fornite da Maxar Technologies mostrano come diversi cadaveri fossero sulle strade da settimane, ossia quando Bucha era sotto il controllo dei russi.

“Le accuse di atrocità contro i civili da parte delle truppe russe sono una provocazione, una messinscena. I nostri militari non hanno fatto nulla di quello di cui sono stati accusati. Non è quello che è successo e abbiamo prove che proporremo al Consiglio di Sicurezza”, ha detto l’ambasciatore di Mosca all’Onu, Vassily Nebenzia. Tra le presunte “prove” avanzate ci sarebbe un filmato del sindaco di Bucha dopo il ritiro dei militari russi, in cui si dice – secondo la traduzione – “felice” parlando di vittoria per l’esercito ucraino, senza menzionare le atrocità. Una tesi, quella di una messinscena, che il New York Times ora respinge con documenti fotografici.