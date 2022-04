La tragedia di Bucha, in Ucraina, con le drammatiche immagini delle fosse comuni e dei cadaveri per strada, ha sconvolto il mondo. Eppure la guerra è fatta anche di piccole storie a lieto fine. Come quella di questo cane che si era smarrito nella città ucraina assediata dalle truppe russe, ma fortunatamente è poi riuscito a ritrovare il suo padrone. Commovente la rincorsa dell’animale verso l’uomo e la gioia per essersi ricongiunti. Il video è diventato virale sui social. (Credit: Uanimals)