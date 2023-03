Bruce Willis malato, Demi Moore si trasferisce a casa con la nuova moglie

Demi Moore torna da Bruce Willis. L’attore è in difficoltà affetto da demenza frontetemporale, una patologia degenerativa che gli ha sottratto l’uso della parola costringendolo a dare l’addio alle scene. Così l’attrice che è stata sua moglie per molti anni ha deciso di stargli vicino fino alla fine ed essere un conforto alla nuova moglie di lui, Emma Heming Willis. Che pochi giorni fa aveva denunciato le difficoltà che la famiglia sta affrontando, ad esempio l’accerchiamento dei paparazzi in strada mentre, al contrario, Willis in quelle condizioni avrebbe bisogno di serenità. Secondo quanto riferito dal sito Radar, Demi Moore si è trasferita nella loro abitazione “per aiutarli quanto possibile e non se ne andrà fino alla fine, Demi è una roccia per la famiglia ed è determinata a garantire che ogni giorno che Bruce trascorrerà sulla terra sia pieno di amore”.

La nuova famiglia dell’attore ha inglobato la precedente, insieme – nella stessa casa – hanno affrontato il lockdown nel 2020, insieme hanno trascorso lo scorso Natale e insieme stanno affrontando la prova più dura, la malattia dell’attore.

Un amore che si è trasformato in una bella amicizia. La notizia aumenta le preoccupazioni dei fan in merito alle condizioni di salute dell’attore: in molti hanno interpretato il trasferimento della ex moglie come un campanello d’allarme di un possibile peggioramento.