British Airways cancella tutti i voli a corto raggio: caos all’aeroporto di Heathrow

Questa mattina, 26 febbraio, a causa di problemi tecnici non meglio specificati, la compagnia British Airways ha cancellato tutti i voli a corto raggio all’aeroporto di Heathrow. Una giornata da incubo, dunque, per tanti passeggeri che si trovavano nello scalo londinese. Le cancellazioni, fa sapere la società, solo legate a problemi all’hardware. Migliaia gli utenti inferociti con Brish Airways dopo il disservizio, per il mancato preavviso e per l’assistenza ai banchi giudicata come insufficiente o nulla. E così molte persone sono rimaste a terra in seguito alla cancellazione di decine e decine di voli. “È stato un caos assoluto, sono frustato”, ha dichiarato un utente. “La mancanza di comunicazione è il problema principale”, racconta un altro. Per il momento escluso un cyberattacco da parte di hacker.