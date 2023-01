Uno dei problemi che deve affrontare il governo di Rishi Sunak, in Gran Bretagna, è quello delle lunghe code di tir e camion bloccati alla dogana nei viaggi verso la Francia.

Come riporta Repubblica, il Guardian ha scoperto che il ministero dei Trasporti britannico ha chiesto i rinforzi dei veterani di guerra per assistere i camionisti.

Alla modica cifra di 200mila sterline, il ministero ha infatti pagato per un appalto di un anno il gruppo RE:ACT, fondato nel 2015 dall’ex capo delle forze armate inglesi Sir Nick Parker.

I veterani di guerra dovranno rifocillare i camionisti nelle code che raggiungeranno le 48 ore. Uno scenario possibile, viste le code che si sono create in passato sull’autostrada M20 verso il tunnel della Manica, durate anche 30 ore.

La situazione è peggiorata a partire dalla scorsa estate, quando la Francia ha deciso di ridurre il personale alla dogana. Ma d’ora in poi ci penserà RE:ACT.

Il gruppo di Sir Nick Parker ha operato in passato in zone di guerra, fra cui l’Ucraina, o in zone colpite da calamità naturali, come nel caso delle alluvioni in Sierra Leone.