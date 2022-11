Figlia festeggia il compleanno da sola, la mamma: “Devasata, ma abbiamo ricevuto messaggi da tutto il mondo”

“La cosa che mi ha ferito di più? Realizzare che quelli che credevo fossero miei amici veri non lo erano”: Breanna Strong, madre della Piccola Avery, che ieri ha festeggiato da sola il suo terzo compleanno perché tutti gli invitati hanno disertato la festa, racconta nei dettagli cosa è successo dopo la pubblicazione del video su Tik Tok che documentava la vicenda ed è diventato in breve tempo virale. La donna aveva affittato una sala con gli scivoli e le palline di gomma al KidsTopia Playground di Salt Lake City, nello Utah. Erano attesi 27 bambini con le rispettive famiglie ma non si è presentato nessuno. “Ho mandato gli inviti a diversi amici – ha spiegato Breanna in un’intervista al Corriere della Sera – che hanno risposto con entusiasmo. Ho anche creato un evento su Facebook il 1° ottobre e invitato 13 famiglie diverse: in tutto erano previsti 27 bambini. Quindi ho prenotato un pacchetto di giochi con una sistemazione abbastanza grande per tutti”.

Sette famiglie le avevano dato conferma, per un totale di 13 bambini. La mattina della festa, poi, tre famiglie hanno cambiato idea. “Quando sono arrivata nella sala ho visto che non c’era nessuno”. Guardando la sua bambina mangiare da sola il suo trancio di pizza si è sentita “devastata”. “Non abbiamo nemmeno tagliato la torta. Mi ha spezzato il cuore. Anche se so che Avery non si è resa conto della differenza: era dove voleva stare, ha giocato e mangiato il suo cibo preferito”. Il video l’ha realizzato e postato “perché sapevo che le mamme dei bambini che avevo invitato lo avrebbero visto”. Non si aspettava l’enorme popolarità che ne è scaturita: “Ho ricevuto centinaia di messaggi di chi mi ha chiesto come poteva rendere speciale il compleanno di Avery. C’è chi mi ha chiesto una lista dei desideri su Amazon in modo da spedirci un regalo, una famiglia ha chiesto se ci può far andare tutti a Disneyland, e c’è chi si è vestito da Elsa di Frozen per fare gli auguri ad Avery”.