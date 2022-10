Brasile, spari contro gruppo di italiani: due feriti. Erano finiti in una favela per colpa del Gps

Un’indicazione sbagliata del Gps. Sarebbe questo il motivo per cui un’auto con cinque italiani è finita in una favela a nord di Rio de Jainero, dove è stata accolta da spari di fucile che hanno ferito due ragazzi del gruppo. La vettura è riuscita a fuggire portando i due feriti in ospedale.

Secondo le prime informazioni della polizia militare, il gruppo si trovava a una festa a Marina da Glória, nella zona Sud di Rio. Da lì sono andati in una caffetteria e poi a fare il pieno di benzina su Avenida Brasil, uno dei raccordi principali della città, con accesso a varie baraccopoli. Le indicazioni del Gps li hanno poi condotti per errore nella comunità di Manguinhos, dove i colpi di fucile, forse sparati da trafficanti di droga, hanno colpito il bagagliaio dell’auto.

Secondo la segreteria comunale alla Salute di Rio, le condizioni di salute dei due feriti sono “stabili” e non destano particolare preoccupazione. I due ragazzi, identificati come Riccardo, 21 anni, e Nicolò Desiato, 23 anni, sono entrambi di Roma si trovano in Brasile per partecipare ad uno scambio culturale. Il primo presso l’Istituto Getulio Vargas, mentre Nicolò presso la Fondazione Armando Penteado. Secondo il consolato italiano, un rappresentante “si è recato immediatamente presso la struttura ospedaliera dove i due feriti sono assistiti”.