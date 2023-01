Brasile, centinaia di sostenitori di Bolsonaro invadono il palazzo del Parlamento | VIDEO

Brasile, sostenitori di Bolsonaro invadono il palazzo del Parlamento | VIDEO

Centinaia di sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, sconfitto da Lula nelle recenti elezioni, nel corso del tardo pomeriggio italiano hanno assaltato la zona del Parlamento a Brasilia riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine ma i bolsonaristi sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e in molti sono riusciti a salire su una rampa dell’edificio per occupare il tetto.

Le forze dell’ordine in questi minuti stanno usando gas lacrimogeni e ordigni stordenti per cercare di contenere i manifestanti. Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, e il capo dell’Ufficio per la sicurezza istituzionale (GSI), generale Gonçalves Dias, stanno seguendo le manifestazioni.

Brasil acima de tudo DEUS acima de todos 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/LnRFZQTn8t — Raquel Fagundes (@001Raquel) January 8, 2023

Le immagini mostrano una vera e propria marea di persone che si riversano nel Congresso, edificio che ospita la Camera dei Rappresentanti e il Senato. I manifestanti sono apparsi sul tetto, ma anche su tutti i prati adiacenti, compreso quello del palazzo presidenziale di Planalto.

Manifestantes bolsonaristas furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo (8) #CNNBrasil360 pic.twitter.com/9ExwiA3APy — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2023

Jair Bolsonaro, sconfitto per poco da Lula nel ballottaggio presidenziale del 30 ottobre, ha lasciato il Brasile alla fine dell’anno per raggiungere gli Stati Uniti. I sostenitori di Bolsonaro non accettano la vittoria di Lula e centinaia di loro si sono accampati davanti al quartier generale dell’esercito, a Brasilia, già il giorno dopo le elezioni del 30 ottobre.