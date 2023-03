Seppellisce vivo il cane della vicina: “Abbaia troppo, non riesco a dormire”

Non ne poteva più dell’abbaiare della cagnolina della sua vicina, così ha scavato una buca durante la notte con una pala e l’ha seppellita viva: una 82enne residente nel comune brasiliano di Planura è stata arrestata, mentre a salvare l’animale è stata la padrona, che la dava ormai per morta. Il video in cui Nina (è il nome della povera vittima) viene disseppellita è diventato presto virale sui social.

I fatti risalgono allo scorso 7 marzo, quando l’anziana donna ha deciso di risolvere la questione del troppo rumore causato dalla cagnolina della sua vicina in una maniera a dir poco crudele. Dopo aver scavato la buca e aver seppellito Nina, ha informato la sua padrona di quanto aveva fatto.

La 33enne vicina di casa si è precipitata in giardino e ha trovato il cumulo di terreno, ha iniziato a scavare e fortunatamente è riuscita a liberare la sua cagna, che ha trascorso circa un paio di ore sotto terra. Nina è sembrata in forze, al punto da riuscire a uscire da sola dal fossato.

Nel video, che è circolato molto online, si sente l’anziana lamentarsi di non riuscire a dormire e intimare alla 33enne di trovare un rimedio per l’abbaiare costante dell’animale.