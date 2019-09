Lascia una bottiglia di shampoo in macchina sotto il sole, esplode e distrugge il tetto

Una donna di 19 anni ha lasciato una bottiglia di shampoo nella sua automobile sotto il sole, ma quando è tornata ha visto il tetto distrutto. È successo nel Missouri, negli Stati Uniti. A raccontare la vicenda è la madre della 19enne, Christine Bader Debrecht a Fox 2: “Quando Josie ha visto per la prima volta la macchina ha pensato ‘qualcosa è caduto dal cielo’ ma dopo aver ispezionato il veicolo ha notato una sostanza bianca che aveva sporcato l’intero abitacolo. Siamo rimasti tutti scioccati, non avevamo idea di cosa fosse successo. Sembrava che un tornado avesse colpito l’interno della macchina”.

Solo successivamente la donna è riuscita a collegare il vetro rotto con l’esplosione della bomboletta dello shampoo spray.

“La bomboletta con il caldo è esplosa, ha fatto saltare la copertura del portaoggetti e ha spaccato il tetto apribile dell’auto. Fortunatamente Josie non era in macchina altrimenti ci sarebbero state serie conseguenze”, ha detto la madre della giovane.

“Voglio solo ricordare a te (e ai tuoi figli) di prestare attenzione a quegli avvertimenti sui prodotti che usi. Per favore, non lasciare bombolette spray (e soprattutto shampoo a secco, poiché questo sembra essere un problema con alcune marche) nella tua auto!”, ha scritto Christine Bader Debrecht.

L’invito è quello di prestare molta attenzione quando si trasportano oggetti spray in giorni molto caldi, come deodoranti o schiuma da barba. Le alte temperature possono far esplodere le bombolette.

Qui alcune foto dell’incidente:

