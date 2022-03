Bomba nucleare: danni, effetti, conseguenze, come funziona, cos’è, cosa succede

La guerra in corso tra Russia e Ucraina ha portato anche ad un’escalation sul nucleare, con il presidente russo Vladimir Putin che ieri ha messo in allerta il sistema di deterrenza nucleare. E il leader bielorusso Lukashenko ha minacciato: “Le sanzioni spingono Mosca verso guerra nucleare”. Un rischio che avrebbe conseguenze devastanti. Ma cos’è la bomba nucleare e che effetti può avere? Cerchiamo di fare chiarezza.

La bomba atomica (chiamata anche “bomba A”) è il nome con cui viene comunemente indicata la bomba a fissione nucleare. Si tratta di un ordigno la cui energia è interamente prodotta da una reazione a catena di fissione nucleare. Il termine viene usato comunemente anche per indicare le armi termonucleari, in quanto esse costituiscono quasi interamente gli arsenali nucleari di oggi.

Il funzionamento di questi ordigni si basa sulla reazione di fissione nucleare, un processo di divisione del nucleo atomico, che avviene in un elemento pesante detto fissile, in due o più nuclei di massa inferiore, a seguito dalla collisione con un neutrone libero. La rottura del nucleo produce a sua volta, oltre a elementi più leggeri, anche alcuni ulteriori neutroni liberi, oltre ad una quantità molto significativa di energia. Se il materiale fissile ha un grado di concentrazione sufficiente ed è in una massa sufficientemente grande, detta “massa critica”, i neutroni liberi prodotti a loro volta sono in grado di colpire nuovi nuclei di elemento fissile, producendo una reazione a catena incontrollata che si propaga per tutta la massa di materiale liberando un’enorme quantità di energia in un tempo brevissimo.

Si tratta di un’arma di distruzione di massa, per questo la comunità internazionale limita e sanziona la produzione per mezzo del trattato di non proliferazione nucleare. E d’altronde anche l’America, dopo l’annuncio di ieri di Putin, ha preferito optare per una de-escalation. Per capire gli effetti di una bomba nucleare, basta dire che quelle odierne sono decine di volte più potenti di quelle di Hiroshima e Nagasaki. I danni quindi sarebbero enormi, sia per l’impatto al suolo, sia per l’irraggiamento termico. Ma ci sono anche conseguenze indirette come la radiazione elettromagnetica, la radiazione ionizzante e lo sviluppo di terremoti. Per questo la diplomazia internazionale è al lavoro affinché questo rischio non si concretizzi.