Un bambino di 4 anni dell’Ohio ha mangiato un’intera confezione di chewing-gum ed è finito all’ospedale rischiando la vita. L’immagine dell’esito dell’esofagoscopia del bimbo di 4 anni dell’Ohio sta facendo il giro dei tabloid. Un’enorme massa di gomma da masticare – senza zucchero- appiccicata a oltre il 25% delle pareti dello stomaco.

I medici hanno inserito un esofagoscopio, un tubo di metallo cavo, nella gola e hanno usato una pinza per cercare di staccare pezzi di gomma che sono stati successivamente estratti. Gli è stato detto dai medici che era fortunato che la gomma non gli avesse bloccato l’intestino, il che avrebbe potuto essere fatale, ma non ha subito effetti a lungo termine dalla procedura.



La dottoressa Rajan, gastroenterologa presso Mayo Clinic, una delle catene di servizi sanitari del Midwest, ha voluto sottolineare il pericolo che provano i bambini nel masticare chewing-gum: “In occasioni molto rare, grandi quantità di gomme da masticare ingerite combinate con la stitichezza hanno bloccato l’intestino nei bambini. È per questo motivo che la frequente deglutizione di gomme da masticare dovrebbe essere scoraggiata, soprattutto nei bambini”.