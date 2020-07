Bimbo eroe attira il cane inferocito per salvare la sorellina più piccola

Un bambino di appena 6 anni si è reso protagonista di un gesto eroico. Bridger, questo il nome del bimbo, quando ha visto il cane di alcuni amici di famiglia attaccare la sorellina, non ci ha pensato due volte e si è avventato sull’animale distraendolo dalle sue intenzioni iniziali. Un gesto che ha salvato la sorella, ma che è costato ferite importanti al giovane eroe.

La storia del bimbo eroe è stata raccontata sui social dalla zia del piccolo, Nicole Walker, il cui post è diventato virale nel giro di poche ore. “Mio nipote è un eroe che ha salvato la sua sorellina dall’attacco di un cane – ha scritto la donna -. Ha attirato l’animale su se stesso in modo che il cane non potesse prendere sua sorella”.

L’episodio è avvenuto nella città di Cheyenne, nello stato del Wyoming dove il Bridger e la sorellina vivono con la famiglia. Nicole ha rivelato che quando a Bridger è stato chiesto perché avesse fatto quello che ha fatto, ha risposto: “Se qualcuno doveva morire, ho pensato che quello avrei dovuto essere io”. A causa dell’attacco del cane il bimbo è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere e ha riportato profonde ferite al volto che hanno richiesto numerosi punti di sutura ma, per fortuna, non ha riportato nessuna conseguenza permanente.

“Dopo essere stato morso più volte sul viso e sulla testa, ha afferrato la mano di sua sorella ed è corso via con lei per portarla al sicuro – ha raccontato la zia -. Dopo aver ricevuto 90 punti di sutura da un abile chirurgo, è finalmente tornato a casa. Adoriamo il nostro ragazzo coraggioso”. La donna ha poi parlato dei proprietari del cane: “Sono persone davvero fantastiche che non sono state altro che gentili con Bridger e la sua famiglia. Non proviamo alcun risentimento nei loro confronti e, semmai, c’è stato solo un aumento dell’amore tra le nostre famiglie a seguito di questo incidente”.

I messaggi dei supereroi Avengers

La notizia ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche alle orecchie di diversi vip. In particolare degli attori che interpretano i supereroi Marvel Avengers al cinema: Chris Evans (Captain America) e Mark Ruffalo (Hulk). Il primo è rimasto tanto colpito dalle gesta del bimbo biondo, supereroe della realtà, tanto da inviargli un videomessaggio, oltre alla promessa di regalargli “un autentico scudo di Captain America”.

Mark Ruffalo ha invece commentato la vicenda direttamente sotto alla fotografia della zia. “Ti rispetto tantissimo, ammiro il tuo coraggio e il tuo cuore. Le persone che mettono il benessere degli altri davanti al proprio sono le più eroiche. Sei molto più uomo di molti uomini che conosco”, firmato Bruce Banner/Hulk/Professor. Successivamente si è fatto vivo anche Thor (l’attore Chris Hemsworth), che via Instagram ha scritto a Bridger: “Sei un’ispirazione. Il tuo coraggio va oltre le parole. So che sei un fan degli Avengers e ti dico che tutti noi siamo davvero impressionati dal tuo gesto eroico”.

