Biden visita a sorpresa Kiev: “Siamo qui per restare, Mosca sta fallendo”. Mezzo miliardo di aiuti all’Ucraina

Una visita a sorpresa, in vista del primo anniversario dell’invasione russa. Joe Biden si è recato stamattina a Kiev per riaffermare l’”incrollabile impegno” degli Stati Uniti “per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, mentre l’Ucraina si prepara a una nuova offensiva russa.

“La vostra visita è una manifestazione estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”, ha detto Volodimir Zelensky, accogliendo il presidente statunitense. Per l’occasione Biden, ha annunciato l’arrivo di un altro mezzo miliardo di dollari di assistenza all’Ucraina e di nuove sanzioni contro Mosca, che saranno annunciate questa settimana.

“Siamo qui per restare, non ce ne andremo”, ha detto il presidente statunitense in risposta alle domande sul senso della sua visita a Kiev. Un messaggio che Biden ha detto di aver voluto consegnare direttamente a Zelensky. “State vincendo contro aspettativa”, ha inoltre detto al presidente ucraino, ricordando i momenti difficili che hanno seguito l’invasione del 24 febbraio 2022.

“Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di Kiev e la fine dell’Ucraina ma un anno dopo l’Ucraina è ancora qui”, ha affermato Biden, ricordando che la guerra “ha unito tutte le democrazia del mondo contro Putin”. “Si sbagliava completamente, l’offensiva russa sta fallendo, la Russia è isolata”, ha poi aggiunto, riferendosi al presidente russo.

Zelensky ha confermato che la Russia “non ha possibilità” di vincere. L’Ucraina sta affrontando un periodo molto difficile, ha detto il presidente ucraino, ma raggiungerà “risultati storici” con l’aiuto degli Stati Uniti e del resto del mondo. “Speriamo che quest’anno, il 2023, diventi un anno di vittoria”, ha auspicato Zelensky, promettendo che continuerà a fare tutto il possibile per assicurarsi che il mondo democratico “vinca in questa battaglia storica”. Ha inoltre assicurato che il colloquio “molto fruttuoso e cruciale” con Biden “avrà sicuramente un impatto sul campo di battaglia”.

Il leader ucraino ha detto di aver parlato con Biden, di “armi a lungo raggio e di nuove armi che potrebbero ancora essere fornite all’Ucraina, senza però specificare impegni”. Biden ha affermato che il nuovo pacchetto da 500 milioni di dollari includerà aiuti militari, tra cui munizioni di artiglieria, Javelin e obici, ma non ha menzionato nessuno nuovo tipo di equipaggiamento che l’Ucraina non abbia ricevuto in precedenza.

Intanto a Mosca sarebbe già atterrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi, in visita in Russia a conclusione del suo tour europeo. Lo ha riportato il quotidiano russo Kommersant. Il Cremlino non ha escluso un incontro tra Vladimir Putin e Wang, che ricopre l’incarico di direttore dell’Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri del Partito comunista cinese. “Vi daremo indicazioni sulla data”, ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov.