Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso privatamente che i prossimi giorni saranno cruciali per stabilire se riuscirà a salvare la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali di novembre. Lo riferiscono due fonti autorevoli come il New York Times e la Cnn, a cui il retroscena è stato svelato da alcuni “alleati” del leader democratico.

La Casa Bianca ha smentito categoricamente, ma le pressioni su Biden per fare un passo indietro si fanno sempre più intense dopo la disastrosa performance nel dibattito di una settimana fa con il suo principale avversario, l’ex presidente Donald Trump.

Joe “vede il momento, ha gli occhi lucidi”, ha sottolineato un alleato del presidente alla Cnn. Secondo il New York Times, due alleati che hanno parlato con lui hanno riferito che Biden è consapevole che la sua candidatura è in gioco e che potrebbe non essere in grado di salvarla se non riuscirà a convincere gli elettori di essere all’altezza del compito.

Decisive si riveleranno le sue prossime apparizioni in pubblico: in particolare un’intervista con George Stephanopoulos programmata per venerdì sull’emittente Abc e le tappe della campagna elettorale in Pennsylvania e Wisconsin.

Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, smentisce tuttavia che il presidente abbia parlato con gli alleati della possibilità di ritirarsi dalla corsa. “Questo è assolutamente falso”, ha detto durante un briefing con i giornalisti.

Ancora più netto è stato l’altro portavoce Andrew Bates, che su X ha commentato così l’articolo del New York Times: “Questa affermazione è assolutamente falsa. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare, glielo avremmo detto”.

Il prestigioso quotidiana newyorkese riporta che ieri, mercoledì 3 luglio, Biden ha rassicurato telefonicamente lo staff che segue la sua campagna elettorale: “Nessuno mi sta cacciando via, non me ne vado”, avrebbe detto. Ma privatamente il presidente avrebbe ammesso che i prossimi giorni saranno cruciali per la sua ricandidatura.

“I resoconti delle sue conversazioni con gli alleati sono il primo segnale di pubblico dominio che il presidente sta seriamente valutando se riuscirà a riprendersi dopo la devastante prestazione sul palco del dibattito di Atlanta di giovedì scorso”, scrive il Nyt.

Un nuovo sondaggio realizzato dal giornale e del Siena College stima che nell’ultima settimana, dopo il dibattito, Trump ha guadagnato tre punti di vantaggio: ora conduce con il 49% delle preferenze contro il 43% del rivale democratico.

Sempre secondo il New York Times, diversi funzionari ed ex funzionari, nonché altre persone che hanno incontrato il presidente a porte chiuse, hanno notato che Biden, nelle settimane e nei mesi precedenti il ​​dibattito, appariva sempre più confuso o apatico fino addirittura a perdere talvolta il filo delle conversazioni.

I principali donatori del partito democratico – tra cui Reed Hastings, co-fondatore di Netflix – hanno contattato privatamente deputati e senatori democratici e la Casa Bianca per sollecitare il presidente ad abbandonare la corsa alle presidenziali.

Il deputato del Massachusetts Seth Moulton ha espresso dubbi sulle possibilità di vittoria di Biden: “Rispetto profondamente il presidente e tutte le grandi cose che ha fatto per l’America, ma ho gravi preoccupazioni sulla sua capacità di sconfiggere Donald Trump”.

Gran parte della famiglia Biden, tra cui il figlio Hunter e la first lady Jill, continuano invece a sostenere Joe nel proseguimento della campagna elettorale.

