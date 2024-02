Biden: “Putin è un figlio di put**na e Trump è di una razza diversa”. Il Cremlino: “Modi da cowboy”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin “un pazzo figlio di puttana”. Biden ha usato l’acronimo “sob”, che viene usato per intendere “son of a bitch”, durante una raccolta fondi a San Francisco. Lo riferiscono i media americani.

“Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”, ha affermato il numero uno della Casa Bianca. Da Mosca, il Cremlino ha replicato denunciando “modi da cowboy hollywoodiano” che degradano chi li usa.

Nel suo intervento a caccia di donazioni, Biden ha usato espressioni forti anche nei confronti di Donald Trump, suo probabile rivale alle elezioni presidenziali di novembre. Il presidente ha rivelato che molti leader di Paesi stranieri gli hanno confidato la loro preoccupazione per l’eventuale vittoria del repubblicano.

Spesso, al termine dei vertici internazionali, ha raccontato Biden, “un capo di Stato trova una scusa per avvicinarsi e dirmi: ‘Devi vincere’. Non perché sono così speciale. ‘Devi vincere perché se vince l’altro è in gioco la mia democrazia’ Nove capi di Stato me lo hanno detto”.

“Non paragonatemi all’Onnipotente, paragonami all’alternativa”, ha detto il presidente ai donatori. “Questa alternativa – ha aggiunto riferendosi a Trump – è una razza diversa di gatto”.

Il presidente ha anche commentato alcune delle recenti uscite del suo rivale, che nelle ultime ore ha azzardato un paragone tra i suoi guai giudiziari e la persecuzione in Russia contro il dissidente Alexei Navalny, morto lo scorso 16 febbraio in carcere.

“Si paragona a Navalny: dice che, poiché il nostro è diventato un Paese comunista, lui viene perseguitato, proprio come è stato perseguitato Navalny. Da dove diavolo viene questa cosa?”, ha osservato Biden.

Trump di recente ha anche dichiarato che, in caso di attacco della Russia a un Paese Nato insolvente verso l’Alleanza Atlantica, non prenderebbe le difese di quel Paese. Secondo il presidente democratico, ciò significa che Trump “sta chiarendo che abbandonerà i nostri alleati della Nato”.