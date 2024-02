Trump: “Incoraggerei la Russia a invadere i Paesi Nato che non pagano quanto dovuto”

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “incoraggerebbe” la Russia ad attaccare i Paesi della Nato che non rispettano gli impegni finanziari con l’Alleanza Atlantica.

Trump, candidato alle primarie repubblicane in vista delle presidenziali di novembre 2024, ha aggiunto che durante il suo mandato alla Casa Bianca ha avvertito il leader di un imprecisato Paese alleato che gli Stati Uniti sotto la sua guida non avrebbero difeso alcun Paese “che non paga il dovuto”.

“La Nato è stata distrutta finché non sono arrivato io”, ha detto Trump parlando nel corso di un evento elettorale a Conway, nella Carolina del Sud.

Il magnate ha raccontato che nel corso di un vertice della Nato “uno dei presidenti di un grande Paese” gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero difeso quel Paese in caso di invasione da parte dalla Russia. “No, se non avete pagato non vi proteggerei. Anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono. Tu devi pagare. Devi pagare i tuoi conti”, sarebbe stata la risposta di Trump.

Le parole dell’ex presidente degli Usa arrivano pochi giorno l’intervista rilasciata da Vladimir Putin al giornalista statunitense Tucker Carlson in cui il capo del Cremlino ha spiegato che Mosca non ha “alcun interesse” a invadere i Paesi dell’Europa dell’Est come Polonia e Lettonia.

La Casa Bianca ha definito le osservazioni di Trump “spaventose e sconvolgenti”. “Il presidente Biden ha ripristinato le nostre alleanze e ci ha reso più forti nel mondo perché sa che la prima responsabilità di ogni comandante in capo è quella di mantenere il popolo americano al sicuro e restare fedele ai valori che ci uniscono. … Incoraggiare le invasioni dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini è spaventoso e sconvolgente e mette in pericolo la sicurezza nazionale americana, la stabilità globale e la nostra economia interna”, si legge in una nota del portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che i commenti di Trump sull’Alleanza mettono a rischio i soldati europei e americani: “Qualsiasi attacco alla Nato incontrerà una risposta unita e forte”, ha affermato Stoltenberg in una nota.

