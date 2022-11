Biden: “Molto presto libereremo l’Iran. Non vi preoccupate”

L’Iran presto sarà “libero”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un comizio tenuto in California in vista delle elezioni di midterm. Mentre Biden stava parlando degli sforzi della sua Amministrazione per migliorare l’assistenza ai veterani, incluso l’ampliamento del trattamento dei problemi respiratori e dei tumori per le persone che hanno prestato servizio in Iraq e Afghanistan, ha fatto una pausa e ha affermato: “Non vi preoccupate, libereremo l’Iran”. Poi ha subito aggiunto: “Li libereremo molto presto”, senza aggiungere dettagli.

Non è la prima volta che Biden parla dell’Iran. Tre settimane fa aveva esortato i leader iraniani a non intraprendere azioni di forza contro i manifestanti che protestavano da quando la 22enne Mahsa Amini è morta sotto custodia delle forze di sicurezza che l’avevano fermata con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo. “L’Iran deve porre fine alla violenza contro i propri cittadini che esercitano semplicemente i loro diritti fondamentali”, aveva affermato Biden intervenendo a Irvine, in California. “Mi ha sbalordito ciò che questo ha risvegliato in Iran. E ha risvegliato qualcosa che non credo si calmerà prima di molto, molto tempo”.