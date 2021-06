Biden agli imprenditori che non riescono a trovare lavoratori: “Pagateli di più”

Una risposta “sussurrata” ma non per questo meno efficace: è quella che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato in conferenza stampa, dopo che gli è stato chiesto cosa diretta alle imprese che dicono di non trovare manodopera. “Pay them more” (“Pagateli di più“) ha detto Biden con uno sguardo eloquente.

Quella delle imprese che non riescono a trovare lavoratori è una questione che è presente in Italia come negli Stati Uniti e in merito alla quale spesso vengono biasimati i giovani, accusati di preferire restare a casa piuttosto che andare a lavorare. Chissà che il consiglio del presidente democratico non funzioni anche nella nostra penisola…

“Pay them more.” — President Biden whispers in response to questions about worker shortages. pic.twitter.com/8OtMvzizFT — The Recount (@therecount) June 24, 2021

