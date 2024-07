Nuova gaffe di Biden, al vertice Nato presenta Zelensky chiamandolo Putin

Nuova gaffe del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che al vertice Nato ha presentato il presidente dell’Ucraina Zelensky chiamandolo “Putin”.

Il presidente Usa, già sotto pressione nel suo Paese per via di coloro che hanno messo in discussione la sua candidatura alle elezioni presidenziali, ha iniziato il suo discorso affermando che i Paesi liberi non devono temere nessuna invasione.

Poi ha introdotto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky affermando: “Ora passo la parola al presidente dell’Ucraina, Putin”.

In sala è calato il gelo con lo stesso Biden che si è poi corretto: “Ah non Putin… Zelensky: è che sono molto concentrato su Putin”.

Ma non è finita qui. Biden, infatti, nel corso della conferenza stampa ha chiamato la sua vice Kamala Harris la “vice presidente Trump”.

Di questa gaffe il presidente Usa non si è nemmeno accorto spiegando perché Harris potrebbe battere Donald Trump: “Non l’avrei scelta, se non fossi stato convinto che poteva fare il presidente. E lo sta dimostrando, con la sua efficacia nell’affrontare temi come la salute delle donne”.

Il presidente Usa, però, ha poi specificato: “Certo che ci sono altre persone in grado di battere Trump, però cominciare da zero è assai complicato”.