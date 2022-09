Biden sulle elezioni: “Avete visto cosa è successo successo in Italia? Non c’è da essere ottimisti”

Biden sulle elezioni in Italia: “Non c’è da essere ottimisti”

“Non c’è da essere ottimisti”: così il presidente Usa Joe Biden ha parlato delle elezioni politiche, vinte dal centrodestra, che si sono svolte in Italia lo scorso 25 settembre.

Il capo della Casa Bianca ha parlato a braccio nel corso di una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici in previsione delle elezioni americane di midterm in programma il prossimo 8 novembre.

“Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo” ha dichiarato Biden secondo quanto riferito su Twitter da Seung Min Kim, giornalista di Associated Press.

Opinioni / Giornalismo “Usa & Getta”: perché non accettiamo lezioni di storia dalla stampa estera (di G. Gambino)

“La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui” ha aggiunto il presidente Usa.

Le parole di Biden sono sembrate molto criptiche, ma è probabile che il presidente degli Stati Uniti d’America stesse mettendo in guardia il partito democratico Usa su quello che potrebbe accadere l’8 novembre quando i Repubblicani potrebbero conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso.

Certo è che le parole di Biden sono destinate a far discutere e a sollevare polemiche politiche nel nostro Paese.