Berni Sanders e il meme che lo vede protagonista: “Cercavo solo il caldo”

Berni Sanders, il senatore democratico protagonista del Meme del momento, ha commentato il suo look per il giuramento del presidente Biden e i tanti fotomontaggi che circolano in rete. “Ero seduto da solo e cercavo solo di tenermi al caldo. Volevo prestare attenzione a quello che stava succedendo”, le sue parole durante la puntata del Late Night with Seth Meyers.

Il senatore del Vermont ha poi ammesso con un sorriso di aver visto e apprezzato i meme condivisi sui social che lo vedono seduto sul divano con il cast di “Sex and the City” o sulla panchina con Tom Hanks in “Forrest Gump”. Poi sui guanti firmati Sanders ha spiegato quello che è avvenuto con la sarta che li ha confezionati. “Quello che è davvero bello è che la donna che ha fatto i guanti è un’insegnante. È una persona molto gentile ed è stata in qualche modo sopraffatta dal tipo di attenzione che è stata mostrata nei confronti dei miei guanti”, ha detto.

