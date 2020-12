Germania, sparatoria nella notte a Berlino: almeno quattro feriti

A Berlino, nella notte di Santo Stefano, diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella zona di Kreuzberg. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno quattro le persone rimaste coinvolte. Gli agenti di polizia stanno perlustrando la zona in queste ore.

Secondo quanto si apprende, la sparatoria ha avuto luogo davanti a un cancello di Stresemannstrasse, vicino alla sede della Spd, il partito socialdemocratico tedesco. Proprio in quell’area sarebbero stati trovati tre feriti, mentre un quarto ferito, rimasto colpito alla gamba, è stato trascinato fuori dal Canale di Landwehr da alcuni agenti di polizia.

Sono in corso ispezioni per capire se ci siano altre persone coinvolte e per ricostruire la dinamica dei fatti.

