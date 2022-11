Banksy accusa Guess di usare le sue opere d’arte senza il suo permesso

Banksy contro il marchio di abbigliamento americano Guess: l’icona della street art accusa il brand di aver utilizzato una delle sue opere più famose, l’uomo che lancia un mazzo di fiori come fosse una molotov, come sfondo di una vetrina del negozio in Regent Street a Londra, che attualmente ospita un’esposizione della collezione. T-shirt e giacche stampate con motivi riconoscibili tra cui il coniglietto Thug for Life di Banksy sono visibili nella vetrina, mentre la sua stampa iconica del black block.

“Attenzione a tutti i taccheggiatori – ha scritto l’artista sul suo account Instagram – per favore, andate al negozio Guess in Regents Street. Si sono serviti delle mie opere d’arte senza chiedere, come potrebbe essere sbagliato fare lo stesso per i loro vestiti?”.

L’artista di strada non ha approfondito ulteriormente, ma la nuova collezione è una partnership con la società Brandalised, che attualmente detiene una licenza per offrire graffiti da collezione ai fan di Banksy. Annunciando la collezione all’inizio di questo mese , il direttore creativo di Guess, Paul Marciano, ha dichiarato: “I graffiti di Bansky hanno avuto un’influenza fenomenale che risuona in tutta la cultura popolare. Questa nuova capsule collection con Brandalised è un modo per la moda di mostrare la sua gratitudine”. Guess deve ancora rispondere ai commenti dello street artist. Non è chiaro se la partnership di Brandalised abbia violato i termini del loro accordo con l’artista.

All’inizio di questa settimana, Banksy ha anche confermato di aver recentemente viaggiato nell’Ucraina devastata dalla guerra per creare sette nuovi murales. In un video condiviso sul suo Instagram, ha mostrato il suo viaggio nella città di Borodianka, dove ha realizzato una ginnasta in equilibrio su un mucchio di macerie sul lato di un edificio distrutto dai bombardamenti russi. Un’altra opera raffigurava un uomo con una sorprendente somiglianza con il presidente russo Vladimir Putin che veniva ribaltato a terra durante un incontro di judo con un bambino.