Bangladesh, maxi incendio distrugge campo profughi Rohingya: 20mila persone in fuga

Un vasto incendio si è sviluppato un campo profughi Rohingya nel distretto di Cox’s Bazar, in Bangladesh, distruggendo centinaia di tende e costringendo almeno 20mila persone alla fuga. A riportare la notizia sono diversi giornali internazionali, tra cui Al Jazeera e The Guardian. Si tratta del terzo incendio che ha colpito gli insediamenti in quattro giorni.

Nel distretto di Cox’s Bazar vivono in condizioni difficili e precarie quasi un milione di persone della minoranza Rohingya, arrivati dal vicino Myanmar dal 2017. Secondo i funzionari locali, l’incendio è iniziato in uno dei 34 campi che si estendono su oltre 3mila ettari di terra, prima di estendersi ad altri due campi. Centinaia di vigili del fuoco e operatori umanitari hanno lottato contro le fiamme e hanno messo al sicuro i rifugiati.

L’incendio nel campo Rohingya ha sventrato centinaia di tende e numerosi centri sanitari e altre strutture, secondo funzionari del Bangladesh e testimoni. Al momento non risultano feriti o vittime, ma almeno 20mila persone hanno dovuto lasciare le loro baracche nei campi. Due diversi roghi lo scorso venerdì avevano già distrutto decine di baracche. La causa degli incendi non sono al momento note.

