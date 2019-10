Babysitter fa sesso con bambino di 11 anni e rimane incinta: condannata

Condannata a 20 anni di carcere per aver avuto un rapporto sessuale con un bambino di 11 anni a cui faceva da babysitter. A seguito di quel rapporto, la donna, è anche rimasta incinta e partorito un figlio.

Marissa Mowry, 28enne statunitense dello Stato della Florida, è stata giudicata colpevole dopo aver confessato, di fronte al tribunale della contea di Hillsborough, di aver violentato il bambino presso cui lavorava come babysitter nel gennaio 2014, quando lei aveva 22 anni e lui 11.

Quando la giovane, nell’ottobre di quello stesso anno, ha partorito suo figlio, i genitori dell’11enne erano – naturalmente – convinti che il padre fosse il suo compagno. Ciò che è emerso solo in seguito, nel 2017, è che il bambino subiva sistematicamente gli abusi della donna, la quale lo avrebbe avuto rapporti con lui “almeno 15 volte nel corso di diversi mesi”. A riportare la sconcertante storia è l’emittente WFLA.

La vittima degli abusi, oggi 17enne, ha raccontato ai giudici in Tribunale quello che per tanto tempo ha tenuto nascosto. Nell’aula erano presenti sia la Mowry che suo figlio di 5 anni e la donna ha scelto di patteggiare, ricevendo comunque una pena pari a 20 anni di reclusione. Quando uscirà dal carcere, le autorità provvederanno a segnalarla come molestatrice sessuale.

“Avevo pensato a lei quasi come ad una seconda figlia”, ha raccontato la madre del bambino – sempre a WFLA – vittima delle molestie, la quale si era anche recata a trovare la donna in ospedale quando questa ha dato alla luce quello che lei non poteva mai immaginare essere suo nipote. “Questa storia è costata a mio figlio la sua infanzia. Non conoscerà i suoi anni da adolescente”, ha poi aggiunto la donna, che ha spiegato che il ragazzo ora alterna i suoi impegni scolastici alla crescita di un figlio. La donna avrebbe inoltre abusato anche di un altro ragazzo e anche da quei rapporti sarebbe nato un figlio: in questo caso, però, nessuno ha sporto denuncia.

