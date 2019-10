Austria, esplosione all’aeroporto di Linz: ci sono feriti, anche gravi

Una violenta esplosione si è verificata oggi, 10 ottobre, in Austria, nell’area dell’aeroporto di Linz, a Hörsching. Secondo le prime informazioni cinque persone sono rimaste ferite e almeno due di questa sarebbero in gravi condizioni, riportando gravi lesioni. Ma, per alcune testate locali, i feriti sarebbero almeno una decina.

In seguito all’esplosione, è divampato anche un grande incendio. Probabilmente il rogo è scoppiato nella sede di “Energie AG Umwelt Service GmbH”, società che gestisce alcuni servizi all’interno dell’aeroporto, in una sala per lo smaltimento dei rifiuti e il riciclaggio.

Sul posto i soccorritori, numerose unità dei vigili del fuoco e la polizia. I due operai sono stati trasportati, a causa delle gravi ustioni riportate, in cliniche specializzate a Vienna e a Monaco di Baviera.

La causa esatta dell’esplosione per il momento non è chiarita.

Fino a questo momento il traffico aereo risulta regolare: il vento sta velocemente allontanando la colonna di fumo dal piazzale dell’aeroporto.

