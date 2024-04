Diverse persone sono rimaste ferite oggi dopo essere state accoltellate da un uomo in un affollato centro commerciale di Westfield Bondi Junction, alla periferia orientale di Sydney. L’aggressore è stato successivamente ucciso dalla polizia, che ha aperto un’indagine sull’accaduto e non esclude la pista del terrorismo. Secondo i media locali, potrebbero essere morte almeno sei persone.

La Polizia del New South Wales ha parlato di “un incidente critico iniziato a seguito di una sparatoria con un uomo a Bondi Junction”. “Poco prima delle 16:00 di oggi (le 8:00 di sabato 13 aprile in Italia, ndr), i servizi di emergenza sono stati chiamati a Westfield Bondi Junction in seguito alla segnalazione di più persone accoltellate”, hanno fatto sapere sui social le autorità di sicurezza locali. “Invitiamo tutti a evitare la zona. Le indagini sull’accaduto proseguono e non si hanno ulteriori dettagli”.

Non è chiaro il numero dei feriti e delle vittime ma diversi testimoni hanno segnalato ai media locali la presenza di persone stese a terra. Secondo il quotidiano Sydney Morning Herald, l’aggressore avrebbe ucciso sei persone. La polizia non ha confermato il bilancio dei morti.

Centinaia di persone sono state evacuate dal centro commerciale vicino a Bondi Beach. Numerosi post apparsi sui social media mostrano la folla fuggire dal Westfield Bondi Junction, mentre diverse auto della polizia e ambulanze raggiungevano l’area.

Intanto, il municipio di Waverley ha annunciato sui social che il centro commerciale è stato bloccato e ha sconsigliato di recarsi sul luogo dell’incidente se non per spostamenti strettamente necessari.