Attentato Parigi, la lettera di Charlie Hebdo in difesa della libertà

Mentre Parigi ripiomba nell’incubo dopo l’agguato a colpi di mannaia avvenuto davanti all’ex sede di Charlie Hebdo, teatro nel 2015 di un attentato dove morirono 12 persone, è tornata più attuale che mai una lettera in difesa della libertà pubblicata solamente pochi giorni fa proprio dal giornale satirico. Nei giorni scorsi, infatti, i giornalisti di Charlie Hebdo avevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005, motivo per cui, il 23 settembre scorso, il quotidiano aveva deciso di pubblicare una lettera aperta ai cittadini in difesa della libertà, che è stata firmata congiuntamente da tutti i media francesi, tranne che dall’Afp.

Questo il testo della missiva: “Non è mai accaduto che i media, che spesso difendono punti di vista divergenti e il cui manifesto non è la solita forma di espressione, decidano congiuntamente di rivolgersi al proprio pubblico e ai propri concittadini in modo anche solenne. Se lo stiamo facendo, è perché ci è sembrato cruciale segnalarvi uno dei valori più fondamentali della nostra democrazia: la vostra libertà di espressione.

Oggi, nel 2020, alcuni di voi sono minacciati di morte sui social media quando esprimono le proprie opinioni. I media sono apertamente identificati come obiettivi dalle organizzazioni terroristiche internazionali. Gli Stati fanno pressione sui giornalisti francesi ‘colpevoli’ di pubblicare articoli critici. La violenza delle parole si è gradualmente trasformata in violenza fisica” si legge ancora nella lettera.

“Negli ultimi cinque anni, donne e uomini nel nostro paese sono stati assassinati da fanatici, a causa delle loro origini o delle loro opinioni. Giornalisti e fumettisti sono stati giustiziati per smettere di scrivere e disegnare liberamente. ‘Nessuno dovrebbe preoccuparsi delle sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non disturbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge’, proclama l’articolo 10 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, incorporato nella nostra Costituzione. Questo articolo è subito completato dal seguente: ‘La libera comunicazione di pensieri e opinioni è uno dei diritti umani più preziosi: ogni cittadino può quindi parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo che per rispondere dell’abuso di questo libertà nei casi determinati dalla legge’.

Eppure è l’intero edificio legale sviluppato in più di due secoli per proteggere la tua libertà di espressione che è sotto attacco, come mai prima d’ora in settantacinque anni. E questa volta con nuove ideologie totalitarie, che talvolta pretendono di essere ispirate da testi religiosi. Naturalmente, ci aspettiamo che le autorità pubbliche dispieghino le risorse di polizia necessarie per garantire la difesa di queste libertà e condannino fermamente gli Stati che violano i trattati che garantiscono i vostri diritti. Ma temiamo che la legittima paura della morte allarghi la sua morsa e soffochi inesorabilmente gli ultimi spiriti liberi.

Cosa rimarrà allora di ciò che sognavano i redattori della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789? Queste libertà sono così naturali per noi che a volte dimentichiamo il privilegio e il comfort che offrono a ciascuno di noi. Sono come l’aria che respiriamo e quest’aria sta diventando scarsa. Per essere degni dei nostri antenati che li hanno sradicati e di ciò che ci hanno trasmesso, dobbiamo decidere di non cedere a queste ideologie mortali. Le leggi del nostro paese forniscono a ciascuno di voi un quadro per parlare, scrivere e disegnare come pochi altri posti al mondo.

Sta a te prenderlo in mano. Sì, hai il diritto di esprimere le tue opinioni e di criticare le opinioni degli altri, siano esse politiche, filosofiche o religiose, purché entro i limiti fissati dalla legge. Ricordiamo qui, in solidarietà con Charlie Hebdo, che ha pagato la sua libertà con il sangue dei suoi collaboratori, che in Francia il reato di blasfemia non esiste. Alcuni di noi sono credenti e possono comprensibilmente rimanere scioccati dalla blasfemia. Tuttavia, si associano con tutto il cuore al nostro approccio. Perché difendendo la libertà di bestemmiare, non significa che difendiamo la blasfemia ma la libertà.

Abbiamo bisogno di voi. Della tua mobilitazione. Dal baluardo delle vostre coscienze. I nemici della libertà devono capire che siamo tutti insieme i loro avversari risoluti, indipendentemente dalle nostre divergenze di opinioni o convinzioni. Cittadini, funzionari eletti locali, leader politici, giornalisti, attivisti di tutti i partiti e di tutte le associazioni, più che mai in questo momento incerto, dobbiamo unire le forze per scacciare la paura e far trionfare il nostro amore indistruttibile per la libertà”.

