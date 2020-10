Nizza, attentato: la polizia fa irruzione nella cattedrale di Notre-Dame | VIDEO

Orrore e paura in Francia. Un uomo armato ha causato la morte di tre persone e diversi feriti vicino alla chiesa di Notre-Dame, in pieno centro a Nizza. L’attentatore è stato ferito dalla polizia e arrestato. La pista terroristica è confermata: “Non abbiamo dubbi che si tratti di un attentato: l’assalitore, quando veniva ricoverato, non faceva altro che gridare ‘Allah Akbar, Allah Akbar“: ha detto il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ex ministro di Sarkozy, nella prima conferenza stampa dopo l’attentato. Il governo ha immediatamente attivato la cellula di crisi.

