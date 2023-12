Attentato nelle Filippine durante una messa all’università: almeno 4 morti

Sono almeno 4 i morti e oltre 40 i feriti a seguito di un’esplosione avvenuta durante la celebrazione di una messa cattolica a Marawi, nel Sud delle Filippine. Per Mamintal Adiong, governatore della regione di Lanao del Sur, la cui capitale è Marawi, si è trattato di “un attentato terroristico”. L’esplosione è avvenuta in una palestra dell’Università di Mindanao dove si stava svolgendo la funzione religiosa alla quale partecipavano decine di persone. Per la maggior parte studenti universitari.

L’Università di Mindanao con un comunicato si è detta “profondamente rattristata e scioccata dall’atto di violenza” e ha condannato “inequivocabilmente e con la massima fermezza questo atto orribile e insensato”. Già nel 2017 Marawi è stata teatro di sanguinosi scontri dopo che gruppi jihadisti che si richiamavano allo Stato islamico hanno parzialmente conquistato la città. Con una popolazione musulmana di circa il 20%, l’isola meridionale di Mindanao è stata teatro per decenni di conflitti tra il governo e vari gruppi estremisti, tra cui l’organizzazione jihadista Abu Sayaf e il gruppo Maute, entrambi affiliati all’Isis.