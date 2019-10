Finlandia, attacco con una spada in una scuola: un morto e dieci feriti

Almeno una persona è morta dopo un attacco avvenuto all’interno di una scuola in un centro commerciale nella regione della Savo settentrionale, in Finlandia. Lo riferiscono fonti di polizia.

Secondo il quotidiano online The Indipendent, gli ufficiali hanno confermato di aver usato armi da fuoco e una persona è stata presa in custodia, ma non hanno ancora approfondito la natura dell’attacco che si è verificato al Savo Vocational College, che ha sede nel centro commerciale Herman nella città di Kuopio.

Una dichiarazione della polizia della Finlandia orientale ha riferito che almeno dieci persone sono state ferite durante l’incidente, con due feriti gravi.

Si ritiene che il sospettato sia tra i feriti. Mentre il corpo senza vita “è stato trovato nel perimetro dell’istituto scolastico”, secondo un tweet della polizia locale. I media locali inoltre parlano di un attacco in cui è stata usata un arma da taglio, probabilmente una spada. Lo riferiscono testimoni, citati tra gli altri dal Daily Mirror.

Persone sul posto hanno riferito che l’aggressore ha estratto l’arma dalla sua borsa e ha cominciato ad accoltellare studenti dell’istituto tecnico.

