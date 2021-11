Finisce in tragedia l’Astroworld Festival a Houston, nello Stato del Texas. Un’ondata di panico scatenatasi per cause ancora da chiarire, e che ha provocato otto morti e centinaia di feriti, travolti dalla calca. “Il pubblico è stato compresso contro il palcoscenico ed è scoppiato il panico”, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Houston, Samuel Peña. Circa 300 delle 5.000 persone presenti hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto. Nelle ore precedenti alla tragedia erano circolate notizie di una grande calca ai cancelli con persone che spingevano per entrare nella struttura calpestando alcuni caduti a terra.

Secondo il quotidiano Houston Chronicle, il rapper Travis Scott – fondatore del festival – ha interrotto più volte la sua performance quando ha visto alcuni suoi fan in difficoltà ai piedi del palcoscenico ed ha chiesto ai membri della sicurezza di aiutarli. I veicoli dei servizi di emergenza si sono fatti strada tra la folla a sirene spiegate più di una volta per prestare loro soccorso, sottolinea il giornale. Gli organizzatori hanno interrotto l’evento quando si sono resi conto della gravità della situazione.

Secondo quanto scrive la stampa locale, le 50mila persone che assistevano alla prima serata del festival attorno alle 21 e 15 locali (le 3 e 15 in Italia) hanno iniziato a spostarsi verso il palcoscenico. Il capo dei vigili del fuoco ha spiegato che il panico si è cominciato a diffondere quando le persone delle prime file si sono sentite schiacciare. Dei 17 feriti trasportati in ospedale, 11 avevano subito un arresto cardiaco.

I 100mila biglietti disponibili per l’Astroworld festival erano stati venduti in un’ora al momento delle prevendite, lo scorso maggio. L’Astroworld Music Festival, giunto alla terza edizione, si sarebbe dovuto svolgere dal 5 al 6 novembre all’Nrg Park.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021